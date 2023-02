Die Steyr-Werner Technischer Handel GmbH ist bereits seit 2015 Teil von DEXIS Europe und gehört damit zu den Top 3 der Technischen Händler in Europa. "Wir sind Teil eines europäischen Netzwerks für globale Versorgungslösungen im Bereich der Instandhaltung (MRO) und Erstausrüstung (OEM)", so Markus Gusenbauer, Geschäftsführer von Steyr-Werner, "Diese gemeinsame Stärke werden wir nun auch in unserem Namen zeigen: Im Jahr 2023 wird Steyr-Werner zu DEXIS Austria."

Als DEXIS Austria bieten sich den Partnern von Steyr-Werner völlig neue Möglichkeiten: erweiterte Services und Lösungen für die Kunden sowie neue Absatzchancen für die Lieferanten. Der Firmenwortlaut Steyr-Werner Technischer Handel GmbH wird bis zur vollständigen Markenumstellung beibehalten.

DEXIS Steyr-Werner ist Teil eines europäischen Netzwerks für globale Versorgungslösungen im Bereich der Instandhaltung (MRO) und Erstausrüstung (OEM). DEXIS verfügt über ein riesiges Sortiment sofort verfügbarer technischer Produkte, ein weltweites Vertriebsnetz mit 240 Niederlassungen und einen großen Pool an talentierten Mitarbeitern.