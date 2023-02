Die GW St. Pölten Integrative Betriebe GmbH ist namentlich nicht allzu vielen Menschen bekannt. Dabei hat wohl nahezu jeder Leser oder jede Leserin dieses Textes schon mal ein Produkt des Unternehmens genutzt. Etwa beim Etagenwechsel im Einkaufszentrum, denn dafür stellen wir uns für gewöhnlich auf eine Rolltreppe. Einer der weltweit führenden Hersteller ist die Schindler AG. Als Zulieferer fertigt die GW St. Pölten die Schaltschränke mitsamt der Elektronik für die Fahrtreppensteuerung. Das Leistungsspektrum reicht von der Beschaffung aller Teile bis hin zur Bereitstellung der fertigen Schaltschränke im Takt der Produktion. „Als Zulieferer können wir uns in hohem Ausmaß in die Wertschöpfungsketten unserer Industriekunden integrieren. Wir liefern nicht nur Einzel- komponenten, sondern echte Mehrwert-Lösungen“, erklärt Josef Müller, Prokurist und Bereichsleiter für Qualitätsmanagement, Organisation & Innovation bei GW St. Pölten. Auf der anderen Seite des Leistungsspektrums stehen dagegen so alltägliche Services wie Grünraumpflege, Gebäudereinigung oder Sanierung auf Bestellung.

Um diese Spannbreite mit einem integrativen Team abdecken und die Anforderungen der Kunden in höchster Qualität und zu wettbewerbsfähigen Konditionen erfüllen zu können, müssen die internen Prozesse so effizient wie möglich gestaltet sein. „Wir bewegen uns dabei in einem Spannungsfeld zwischen Automatisierung und Beschäftigung“, sagt Müller. „Unser Ziel ist keine Produktion, in der nur noch Roboter arbeiten. Stattdessen wollen wir anspruchsvolle Arbeitsplätze für Menschen mit Behinderungen schaffen. Damit sich dies wirtschaftlich rechnet, müssen wir alle administrativen und nicht wertschöpfenden Prozesse im Umfeld so effizient und kostengünstig wie möglich gestalten. Dabei hilft uns proALPHA ERP seit bald 15 Jahren“.