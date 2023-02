Was die Umsetzung der kommenden Verordnung betrifft, gibt es bei Maschinenbauern noch einige Unklarheiten. Das weiß Torsten Gast, der bei Phoenix Contact das Competence Center Services leitet, aus erster Hand. Mit 21 Jahren Erfahrung im Bereich der Maschinensicherheit, Funktionalen Sicherheit und Industrial-Security berät er Firmen, die CE-Kennzeichnungen erreichen möchten. Offene Punkte sieht er etwa beim Thema Normung: „Der jetzige Anhang 1, der alle grundlegenden Gesundheits- und Schutzanforderungen anspricht, verändert sich und wird zu Anhang 3. Damit verlieren alle harmonisierten Normen ihre Vermutungswirkung“, konkretisiert er. Sobald die neue Maschinenverordnung ihre Gültigkeit hat, wird es also keine harmonisierten Normen geben – sofern die Normengremien bis dahin keine neuen Normen definiert haben. Dadurch entsteht für eine Weile ein Graubereich.



Sicherheitsexperte Gast rät Herstellern, in dieser Zeit selbst zu dokumentieren, was sie machen. Er erklärt: „Wenn Sie bis dato eine harmonisierte Norm angewendet haben, ist es am besten, diese weiter anzuwenden, auch wenn diese nicht mehr harmonisiert ist. Und wenn später in der Maschinenverordnung etwas steht, das in der angewandten Norm nicht vorkommt, können Sie über Ihre Dokumentation nachweisen, was Sie gemacht haben“. Wie lange dieser Graubereich bestehen bleibt, ist nicht genau vorherzusagen. Aber bei mehr als 780 harmonisierten Normen, die aktuell noch unter die Maschinenrichtlinie fallen, wird deren vollständige Überarbeitung noch dauern. Die Hauptnormen werden aber schneller angepasst werden als sogenannte C-Normen, nur für spezielle Maschinentypen zutreffen.