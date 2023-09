Bei Steyr Automotive, einem Unternehmen, das aus dem ehemaligen MAN-Werk in Steyr hervorgegangen ist, steht laut Medienberichten ein Führungswechsel an. Johann Ecker hatte am Donnerstag seinen letzten Arbeitstag, und ihm folgt nun Günther Heiden. Dieser begann seine berufliche Laufbahn 1989 bei Steyr-Daimler-Puch. Danach sammelte Heiden Erfahrungen bei Unternehmen wie Magna Steyr und Peguform, bevor er für Russlands größten Nutzfahrzeughersteller und Volkswagen-Partner GAZ als COO anheuerte.

Günther Heiden gilt als enger Vertrauter von Eigentümer Siegfried Wolf. Bisher liegt noch keine offizielle Bestätigung seitens des Unternehmens vor