Palfinger und Steyr Automotive kooperieren bei der Montage von Staplern für den nordamerikanischen Markt. Ab September 2023 montiert der oberösterreichische KfZ-Hersteller exklusiv für Palfinger dessen Mitnahmestapler. Für das Salzburger Maschinenbauunternehmen ist Nordamerika der stärkste Wachstumsmarkt. Allein 2022 steuerte die Region 23 Prozent zum Rekordumsatz von 2,2 Milliarden Euro bei, weshalb sich der Maschinenbauer stärker auf USA, Kanada und Mexiko fokussieren möchte. Noch im ersten Halbjahr 2023 wird Palfinger in Illinois sein neues Headquarter mit angeschlossenem Demo- und Trainingscenter eröffnen. Bis dort produziert werden kann, musste sich CEO Andreas Klauser, eine kurzfristige Lösung überlegen. Die Kooperation mit Steyr Automotive sichert den Nachschub in die USA: „Diese strategische Partnerschaft ist ein Meilenstein in unserer über 90-jährigen Unternehmensgeschichte“, äußert sich Andreas Klauser dazu.