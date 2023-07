Miba in der Steiermark beschäftigt derzeit etwa 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und erzielt einen Umsatz von über 60 Millionen Euro. In den kommenden Monaten plant die Technologiegruppe eine erhebliche Erweiterung ihrer Produktionsfläche für High-Tech Leistungselektronik in der Südsteiermark. Die Spatenstichfeier fand bereits am Produktionsstandort in Kirchbach statt. Das Werk, das unter der Marke "EBG Resistors" Leistungs- und Hochspannungswiderstände produziert, konnte in den letzten zwei Jahren seinen Umsatz verdoppeln, von 18 auf fast 37 Millionen Euro.



Die Erweiterung des Standorts in Kirchbach umfasst den Bau eines zusätzlichen, zweigeschossigen Gebäudes, das insgesamt rund 3.000 Quadratmeter umfassen wird. Diese Fläche ist für die E-Mobilität reserviert und wird für Produktion, Forschung und Entwicklung, sowie für Vertrieb und Verwaltung genutzt. Die Investition von über zwei Millionen Euro in eine erste Fertigungsstraße für E-Mobility Produkte erfolgte bereits im Jahr 2021.