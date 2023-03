Herr Eberle, in Ihrem Kollegium macht oft der Spruch „Einmal Blümler, immer Blümler“ die Runde. Wie war Ihr persönlicher Einstieg bei Blum?



Ich bin untypisch für einen Blümler, weil ich erst mit 42 Jahren in diese Firma gekommen bin. Davor habe ich fast 20 Jahre Erfahrung als Produktions- und Fertigungstechnik-Spezialist in einer anderen Branche gesammelt. Beim Umstieg von einem hochflexiblen Mittelserienfertiger zu einem Massenfertiger musste ich doch einiges dazulernen.

Welche spezifischen Prozesse bringt eine Massenproduktion mit sich?

Ein Spezifikum ist der Aufwand, den wir in die Qualitätssicherung stecken. Die Qualität der Produkte ist in jedem Unternehmen wichtig, aber was wir hier an hochkomplexen und sehr teuren Prüfeinrichtungen mitten in der Fertigung stehen haben, ist schon besonders. Verdeckte Mängel an Produkten würden einen enormen Aufwand bei Reklamationsbehebungen verursachen. Durch die große Menge an Produkten, mit denen wir unsere Kunden regelmäßig versorgen, wäre ein erst Monate nach der Auslieferung entdeckter Fehler für alle Beteiligten fatal.

Massenproduktion heißt auch Standardisierung und gleichzeitig weniger Flexibilität. Wo können Sie sich denn da verwirklichen?

Die Vielfalt an Technologien, die Teil des Unternehmens sind, ist untypisch für einen Massenfertiger. Wir sind in diesem Bereich nicht mit der Automobilindustrie vergleichbar, die für jede Komponente Spezialisten hat, die separat zuliefern. Die brauchen ein hervorragendes logistisches System, damit später alles am Band zusammenfließt. Wir sind in einem sehr kostenkritischen Produkt tätig. Wir gehen zum Teil so an die Grenzen der technologischen Möglichkeiten, dass wir auch mehrfach investieren, um das Maximale an Effizienz herauszuholen. Hier geht es um Zehntel oder Hundertstel Cent, die wir durch Optimierung an Produkten und Prozessen generieren. Um diese technologischen Grenzen gut zu kennen, leisten wir uns eine sehr hohe Fertigungstiefe.