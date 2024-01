Vor dem Hintergrund aktueller Krisen – hohe Kostensteigerungen, notwendige Klimaschutzmaßnahmen, Lieferproblematik – ist da eigentlich die Nachfrage nach digitalem Retrofit gestiegen?



Der Markt ist da. Wir sprechen von 500 Billionen Euro weltweit, die Bestandsmaschinen einbringen können, wenn sie modernisiert werden. Jetzt setzen vor allem große Unternehmen auf die Wiederverwertung von Maschinen. Die langen Lieferzeiten sind ein Grund, weshalb manche Unternehmen nicht mehr Siemens-Komponenten einsetzen, da diese lange vergriffen sind oder man sich damit in eine Abhängigkeit begibt. Hinzu kommt, dass sich die Wartungskosten in 11 bis 12 Jahren verdoppeln werden. Und wenn aufgrund des Fachkräftemangels kaum Personal vorhanden ist, oder man sich diese Expertise nicht mehr leisten kann, dann wird die Verfügbarkeit von Maschinen schlechter. Das treibt auch den Trend zum Retrofitting an. Man muss den bestehenden Maschinenpark neu denken, um die Verfügbarkeiten von heute erhalten zu können.



Und wie?



Produktionsprozesse müssen digitaler werden. Wenn Sie ein Produkt liefern möchten, müssen Sie auch immer mehr Produktdaten aus der Produktion mitliefern. Diesem Anspruch müssen jetzt auch alte Maschinen gerecht werden. Sogar Kleinunternehmen im Maschinenbau werden diesem Wandel nicht entkommen.



Sie bieten Ihre Produkte mit einem Pay-Per-Use-Modell an, was in den letzten Jahren immer mehr aufgekommen ist. Wie funktioniert das?



Die Kosten für Software in Maschinen- und Anlagenprojekten sind bis heute noch schwer vorhersehbar und werden durch Stundenschätzungen angegeben, deren Genauigkeit stark variiert. Bei uns formulieren Sie das Prozessmodell, das Sie sowieso programmieren wollten, und die Zahl, die da herauskommt, nennen wir Selmo Tags. Dadurch wissen Sie im Vorhinein, was die Software kostet, und Sie können sie so leicht in Ihre Kalkulation einbeziehen. Sie bezahlen also nur dann für die Software, wenn sie funktioniert. Deshalb Pay-Per-Use.



Warum machen Sie das so?



Weil Software dadurch einen Wert bekommt.



Mit dem Aufkommen von ChatGPT und dem Mangel an geeignetem Personal gibt es immer mehr Bemühungen, den Maschinen-Programmierer:innen das Leben zu erleichtern. Macht Ihnen ChatGPT auch ein bisschen Konkurrenz?



Nein, überhaupt nicht. Wenn Sie heute dem Herrn Karl eine Programmierung übergeben, dann programmiert der Herr Karl das. Wenn Sie dem Herrn Karl das Gleiche in zwei Jahren geben, dann wir es erneut von ihm programmiert und Sie erhalten ein anderes Ergebnis. Dasselbe gilt für ChatGPT: Wenn Sie dort Ihr Problem schildern, generiert es für Sie eine Lösung. Wenn Sie dasselbe Problem noch einmal eingeben, erhalten Sie eine andere Lösung. Das ist der Fluch der KI in diesem Bereich: Sie erhalten keine reproduzierbaren Ergebnisse. Aber wenn wir die Programmierung unserem Algorithmus übergeben, können wir ein und dieselbe Aufgabe hundertmal eingeben und erhalten immer das gleiche Ergebnis. Und diese Stabilität braucht ein System, das programmiert wird.