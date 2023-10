Im Bereich der Zerspanung gibt es nur heterogene Fertigungsumgebungen, d.h. es gibt praktisch keinen Fertigungsbetrieb, der nur Maschinen eines Herstellers einsetzt. Ab einer gewissen Größe ist es auch unwahrscheinlich, dass immer die gleichen Maschinensteuerungen vorhanden sind. Das Durchschnittsalter der „deutschen“ Werkzeugmaschine liegt bei ca. 15 Jahren, was die Situation nicht wirklich verbessert. Hinzu kommt, praktisch keine Werkzeugmaschine ist wie die andere, selbst wenn es sich um den gleichen Hersteller und vielleicht sogar das gleiche Modell handelt. Die Anzahl der Variablen ist so groß, dass es praktisch keine absolut identischen Maschinen gibt. Somit ist jede Automatisierung eine Individualanfertigung, sicher in verschiedenen Ausprägungen, aber doch immer unterschiedlich.



Dies macht es nahezu unmöglich, die Automatisierungsanlagen zu standardisieren und somit auch einen Skalierungseffekt zu erreichen. Grundsätzlich kann man als Kunde in die Welt der Automatisierung von Werkzeugmaschinen mit oder ohne Schnittstelle einsteigen. Es gibt hier verschiedene Philosophien, die im Einzelfall zu bewerten bzw. zu verwenden sind. Ist z.B. in der Werkzeugmaschine bereits eine automatische Tür verbaut, geht es fast nie ohne Schnittstelle zwischen Automation und Maschine, um CE konform zu automatisieren. Es gibt noch viele weitere Punkte, die im Vorfeld zu klären sind, von einwandfreier mechanischer und elektrischer Funktion, über funktionierende Zerspanungs- bzw. Gesamtprozesse bis hin zu ausreichendem Platzbedarf vor bzw. um die Maschine herum, um nur einige zu nennen.



Leider sind die Maschinenhersteller auch keine große Unterstützung, denn egal ob es bereits vorhandene Schnittstellen gibt oder nicht, die Unterstützung für die „third party“ Anbieter von Automatisierungslösungen ist überschaubar. Von Standards darf man auch nur träumen und so bleibt nur der mühsame Weg, jede Anlage individuell zu planen und zu bauen.



