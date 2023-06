Was vermissen Sie am Markt?



Zum einen Koalitionen von Anbietern, denn es gibt nur sehr wenige, die wirklich alle Aspekte einer Fertigung mit digitalen Lösungen unterstützen können. Soll der Kunde dann mit 2, 3 oder 4 Lieferanten arbeiten? Nein, es sollte einen „GU“ geben, der zentral für den Kunden koordiniert. Fertigungskompetenz bei den „Product Ownern“ der Digitalisierungsanbieter.



Unterscheiden die Anwender in Automatisierung und Digitalisierung? Warum tun sie das?



Wir sprechen hier nicht über robotergesteuerte Prozessautomatisierung, sondern über physische Automatisierungslösungen. Die kann man anlangen; Begreifen kommt von Greifen. Da tun sich viele Fertigungsleute leichter, zu verstehen, was diese Lösung Ihnen in Ihrer Fertigung für Vorteile bringt. Digitalisierung ist leider noch zu nebulös, ist das digital Twin, oder doch Sensorik, oder vielleicht doch nur eine Software? Oder muss man alles kombinieren?



Was sind aus Ihrer Sicht die überzeugendsten digitalen Lösungen?



Durchsetzen werden sich praxisnahe und skalierbare Lösungen, die von Beginn an einen echten Mehrwert für die Anwender bringen. Und zwar ohne eine neue Fertigung bauen zu müssen oder erstmal 12 Monate Grundlagenforschung zu betreiben. „Try often fail fast“, das ist ein Prinzip was auch in diesen Implementierungsprozessen enorm wichtig ist. Kein Betrieb ist wie der andere, jede Werkzeugmaschine ist anders, trotzdem sollte am Schluss alles in einem System laufen, für den Anwender mit dem Anwender.

