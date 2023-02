Das Herzstück einer ausgereiften Digitalisierungsstrategie ist der Digitale Zwilling – ein virtuelles Abbild einer realen physischen Anlage, das auf vernetzten Datenströmen beruht. Es führt Echtzeit-Datenquellen, Modelle und Analysen aus dem gesamten Anlagenlebenszyklus auf einer einzigen, virtuellen Plattform zusammen. Dadurch können Unternehmen ihre Produktion und Dienstleistungen optimieren, Ressourcen einsparen und ihren Betrieb effizienter gestalten.



Der staatliche Energieversorger Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) steuert seine industriellen Abläufe über eine Plattform, die vollständig integrierte Echtzeit-Daten visualisiert. Anhand dieser kann das Management strategische Entscheidungen treffen. Mit dem Digitalen Zwilling konnte ADNOC seine Prozesse gezielt optimieren und bereits über 60 Millionen US-Dollar einsparen.



Darüber hinaus können Unternehmen weitere virtuelle Anwendungen auf dem Digitalen Zwilling einer Anlage aufbauen. So kommt Extended Reality (XR)-Software besonders bei Schulungen für neue, aber auch erfahrene Mitarbeitende zum Einsatz. Sie integriert Augmented Reality (AR), Virtual Reality (VR) sowie Mixed Reality (MR) und schafft eine immersive, dreidimensionale Trainingsumgebung. Der deutsche Chemiekonzern BASF setzt diese ein, um neue Bediener:innen, Techniker:innen und Ingenieur:innen auszubilden. Dafür hat das Unternehmen aus Ludwigshafen eine Virtual Reality-Version seines regionalen Schulungszentrums basierend auf einem Digitalen Zwilling entwickelt. Auszubildende können dort alle notwendigen Anlagen und Prozesse zunächst virtuell kennenlernen, bevor sie in die reale Werkstatt-Pilotanlage wechseln. Ein Plus für die Arbeitssicherheit: „Unsere Auszubildenden konnten ihre ersten Erfahrungen in der Verfahrenstechnik machen, ohne sich selbst oder die Geräte zu gefährden“, erklärt Alexander Karle, BASF-Ausbildungsleiter für Chemiekanten. Inzwischen absolvieren mehr als 600 Mitarbeitende pro Jahr die virtuellen Schulungen von BASF.