Aber nicht nur Quick-Fixes sind mit Smart Glasses zu lösen. Auch der Know-How-Transfer von starren Prozessen oder speziellen Produktionszyklen ist nicht immer zu 100 Prozent gegeben. Personalfluktuation und Fachkräftemangel, die Bottle-Necks des Wissenstransfers, werden in der Anwendung der Datenbrillen in eine überschaubare und skalierbare Größe umgewandelt. Transferiert wird das kostbare Gut während der Anwendung über Schritt für Schritt Anleitungen in Form von simplen PDFs, mittels Videos, oder mittels Augmented Reality je nach Digitalisierungsgrad des Unternehmens. Bei AR wird beispielsweise im Display angezeigt, wo sich z.B. eine Schraube befindet, welcher Hebel gezogen werden muss oder wo sich die Füllstandsanzeige, die kontrolliert werden muss, befindet. So werden Einschulungszeiten minimiert und das Personal schneller in die Produktion geschickt, oder dort auch länger allein gelassen, weil die ihnen die digitale Assistenz zur Seite steht.