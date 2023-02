Für den Maschinen- und Anlagebauer Andritz sind „Digital Services“ bereits ein wichtiger Teil der Produktion, Installation sowie Servicierung von Andritz-Equipment . Im Zuge der Covid-19-Pandemie erlangten sie einen besonderen Stellenwert. Bereits vor einigen Jahren wurden Mixed Reality-Lösungen verwendet, die es Fachkräften erlauben in Echtzeit KollegInnen standortübergreifend zu kontaktieren und technische Probleme gemeinsam online zu beheben. Kosteneffizienz sowie Nachhaltigkeit sollten bei der Auswahl der Software im Mittelpunkt stehen.

Integrierung der neuen Soft- und Hardware von Microsoft

2019 fiel die Wahl auf die Software Dynamics 365 Remota Assist und die entsprechende Hardware Hololens 2. Mittels Microsoft Hololens in Kombination mit Remote Assist ist es den technischen SpezialistInnen von Andritz möglich Reparaturen, Maschinen-Abnahmetests, Inspektionen und Servicierungen vollkommen „hands-free“ mit KollegInnen und KundInnen durchzuführen, ohne dass mehrköpfige Expertenteams dafür kostenintensive Businesstrips antreten müssen.

"Anfang 2020 wurde Dynamics 365 Remote Assist weltweit bei uns eingesetzt und wir konnten so auf die pandemiebedingten Beschränkungen von Anfang an reagieren und den weltweiten Betrieb und die Servicierung unserer Anlagen aufrechterhalten", so Daniel Hirz, IT-Projektmanager bei Andritz.