Studie : Das Potenzial von Pay-per-Use Modellen

Eine Maschine ist so viel Wert, wie sie an Output bringt. Warum also nicht den Preis an deren Nutzung bemessen? Wie aufgeschlossen Maschinenbauer gegenüber Pay-by-use in Krisenzeiten sind, zeigt eine neue Studie, die FH Wien gemeinsam mit der Wirtschaftskammer Wien durchgeführt hat und von Kaufmann/Langhans und linx4 in Auftrag gegeben wurde. Hier die wichtigsten Erkenntnisse.