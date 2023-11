Die Selmo Technology GmbH aus der Steiermark verspricht eine Industriewelt, in der Maschinen schneller, intelligenter und kosteneffizienter arbeiten. In dieser Vision spielt der Mangel an Fachkräften keine Rolle mehr, und sogar ältere Maschinen können wiederbelebt werden. Während qualifizierte Techniker knapp werden und der Kostendruck steigt, setzt Selmo einen universellen Programmierstandard.



Was früher Wochen oder Monate in Anspruch nahm, soll damit in wenigen Tagen erledigt werden können: Mitarbeiter:innen werden in kurzer Zeit zu erfahrenen Programmierer:innen. Institutionen wie SZF, Campus02, TU München und BFI sind bereits an Bord. Aber das ist erst der Anfang. Selmo's "Retrofit"-Konzept verleiht älteren Maschinen eine digitale Zukunft, sodass sie den zukünftigen Anforderungen mühelos gerecht werden. Ein Algorithmus wandelt Prozessmodelle automatisch in Steuerungsprogramme um, und das in Rekordzeit und ohne Fehler.



Der Geschäftsführer warnt: "Wir stehen an der Schwelle zu einer industriellen Renaissance. Unternehmen, die nicht handeln, riskieren den Anschluss zu verlieren." Namhafte Firmen wie IGM Robotersysteme, thyssenkrupp und Cosma Engineering setzen daher bereits auf Selmo.