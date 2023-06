Maschinen vernetzen, standardisierte Datenmodelle implementieren und Code generieren und testen - all das passiert auf einem umati Hackathon. Im schweizerischen Steffisburg bei der Fritz Studer AG kamen im Mai Entwickler:innen aus 17 verschiedenen Firmen zusammen, um vor allem die Einbindung von Bestands-Werkzeugmaschinen unter Nutzung der OPC 40501 «UA for Machine Tools» voranzutreiben. Denn während heute mehrheitlich Neumaschinen mit dem integrierten umati Standard ausgestattet sind, liegt ein grosses Potential bei Bestandsmaschinen, dem sogenannten «Brownfield». Die Bedeutung des «Brownfield» ist so gross, da Maschinen generell und Werkzeugmaschinen im Besonderen eine lange Lebensdauer haben und oftmals mehrere Maschinen verschiedenster Baujahre in einer Produktion zu finden sind. Die Expert:innen demonstrierten am Hackathon, dass umati auch für Bestandsmaschinen geeignet ist – und zwar unabhängig von Baujahr und Hersteller. Christian Josi, Head of Digital Engineering der United Grinding Group sagt dazu: «Wir sind grosse Befürworter von umati und unterstützen die Initiative seit dem ersten Tag».

Ein weiterer Schauplatz vom Hackathon in Steffisburg war die Implementierung von ersten standardisierten Energieverbrauchsdaten der gerade in Entwicklung befindlichen «Energy Monitoring»-Erweiterung der OPC 40001 «UA for Machinery». Elektrische und pneumatische Verbraucher lieferten ihre Werte in einheitlicher Sprache auf der Datenschnittstelle. Diese Weiterentwicklung diente als Beispiel dafür, dass umati sich stetig weiterentwickelt.

