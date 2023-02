Schleiftechnik-Spezialist Studer blickt auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2022 zurück. Der Wachstumskurs konnte fortgesetzt und der Umsatz deutlich gesteigert werden. Für Bleher fällt auch der Ausblick ins Jahr 2023 sehr positiv aus: „STUDER ist nach einem bemerkenswerten Jahresendspurt mit prall gefüllten Auftragsbüchernund vollem Schwung ins Jahr 2023 gestartet.“

In nahezu allen Märkten gab es im vergangenen Jahr ein Wachstum zu verzeichnen. Die Segmente Luft- und Raumfahrt sowie Energie wuchsen stark an, während die Segmente Werkzeug-, Formen- und Maschinenbau stabil blieben. Der Bereich Feinmechanik mit den klein- und mittelständischen Zulieferbetrieben und Lohnfertigern stellt nach wie vor das grösste Einzelsegment dar. Schleppend war die Nachfrage lediglich in der Automobilindustrie.