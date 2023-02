"Wenn es darum geht, bestehende Prozesse mit KI zu verbessern, gelangt man ziemlich schnell an ein Limit", erklärt Steininger. Hier bestehe die Gefahr, unrentabel zu werden. Denn: "KI ist teuer. Da steckt viel an teuren Mannstunden drin". Wenn es darum gehe, bei einem Prozess noch ein halbes Promille rauszuholen, müsse es ein sehr großvolumiger Prozess sein, damit sich das rechnet.



Es ist laut Steininger ein Irrglauben, dass man mit KI einen vermeintlich bequemen Weg gehen und einen instabilen Prozess regeln kann. Mit Machine Learning kann man sich also nicht die intrinsische Prozessverbesserung ersparen. Zur Prozessregelung sei es nur dann sinnvoll, wenn es wirklich nicht anders geht, weil der Prozess in sich so starken Schwankungen unterliegt.