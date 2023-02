Zur Optimierung von Schweißprozessen geht die Entwicklung grundsätzlich in die Richtung: höhere Schweißgeschwindigkeit, weniger Nachbearbeitung und weniger Rauch- und Lärmbelastung für Mitarbeiter:innen. Am Günter-Köhler-Institut für Fügetechnik und Werkstoffprüfung in Jena arbeiten Forscher:innen etwa an neuen Lösungen Laserschweißen dünnwandiger Strukturen und an Mischverbindungen artunterschiedlicher Metalle. Zudem wird an neuen Verfahren erforscht, an modifizierten Lichtbögen, neuen Materialien, alternativen Gasgemischen und Schweißnahtgeometrien.

Beim Fraunhofer Institut für Produktionstechnik und Automatisierung forscht man an der Automatisierung und Digitalisierung von Laserschweißprozessen. Dabei sollen vor allem an die Handhabungstechniken zur automatischen Zu- und Abführung der zu schweißenden Teile optimiert werden. Auch die Qualitätssicherung erfährt eine Automatisierung: Hier kommen bildgebende Verfahren zur Anwendung, die durch eine Cloud synchronisiert werden. Sensoren und Kameras liefern die dafür benötigten Daten. Diese Daten lassen zur Qualitätsbeurteilung und zum Anpassen der Prozessparameter für nachfolgende Prozessschritte heranziehen. Das Ziel dieser Forschung ist ein Schweißprozess, der sich selbst steuert und optimiert.