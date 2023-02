Getestet haben die Steirer auch Helme unter 300 Euro mit fester Schutzstufe. Gegen Helme von Fronius oder 3M hatte es der deutlich günstigere Euromatik 3/11 von Elmag in Werner Karners Prüflabor schwer, zu bestehen. Den Schweißprofis fehlen auch wichtige Verstellmöglichkeiten. In der Kategorie mit variabler Schutzstufe (unter 300 Euro) fährt Elmags ultiSafeVario L aber einen Überraschungssieg ein: Das Helmband „ist alles andere als optimal“, so Magna-Steyr-Tester Günter Tschrischnig. Aber von den günstigeren Modellen „ist dieser Helm am überzeugendsten“, sagt er. Die Haptik des Helms liegt auch Werner Karner – „kein Totenkopf und keine Flammenbemalung drauf“, outet sich der Experte nicht als Fan auffälliger Airbrush-Designs.

Hier gehts weiter

Ein allgemeines Fazit: Speziell beim Elektrodenschweißen würden „einige Helme zu hell“, so Karner. Abgeschlagen liegen der Varioblitz Magic (ebenfalls Elmag) und der JAS Weldmaster pro X-treme.

Mehr als zufriedenstellende Ergebnisse sind in Graz für letzteren nicht drin. Karner fallen sofort die kleinen Knöpfe auf – „wie will die ein Schweißer mit Handschuhen bedienen?“, fragt er rhetorisch. Und: Dreht man am einen Rad, „dreht sich das andere in einer gewissen Stellung mit“, bemerkt er. Beim Schweißen habe er das Gefühl, man bekomme in dem Helm „nicht richtig Luft“. Kein Gefühl, auf das ein Mann mit 30 Jahren Schweißerfahrung steht. Muss er auch nicht: Der Helm rutschte in unseren Test - er wird laut Hersteller seit 2010 nicht mehr produziert.