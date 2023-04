Fehler werden in sehr reifen Organisationen daher bewusst provoziert, um die eigenen Verbesserungspotentiale zu entdecken. Das Beispiel von der Pwn2Own 2023 zeigt, wie weit entwickelt ein Unternehmen wie Tesla in Bezug auf seine IT-Sicherheit ist. Mit allgemein verfügbaren Mitteln der Hackerszene ist es sehr aufwändig den Code der Fahrzeuge zu knacken. Um aber vorhandene Schwächen dennoch zu erkennen, versucht man diese durch ausgewiesene Expert:innen in bestimmten Settings zu provozieren, um dadurch das Produkt noch besser zu machen.