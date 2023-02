Warum macht KI manchen Menschen Angst?



Weil sie deren Fähigkeiten und Folgen nicht wirklich abschätzen können. Und dazu kommt, dass viele eigentlich ihr gesamtes Unternehmen umstrukturieren müssten, um sich für die kommenden Jahre zu wappnen. Es ist also etwas widersprüchlich: Viele wollen KI, brauchen sie auch, aber es ist natürlich eine Investition, die nicht ohne Risiko ist.



Der Begriff Vertrauen wird normalerweise im Rahmen des Zwischenmenschlichen verwendet. Ist der Anspruch, dass Menschen auch einer Maschine oder einem Algorithmus vertrauen, nicht überzogen?



Menschen im Industriezeitalter sind schon lange daran gewöhnt, Vertrauen nicht nur im Zwischenmenschlichen anzusiedeln. Wenn Sie mit dem Flugzeug nach Hawaii fliegen, vertrauen Sie der Maschine Ihr Leben an. Heutzutage vertrauen wir sogar Maschinen oft mehr als Menschen. Früher wurden Aufzüge noch von eigenen Fahrstuhlführern bedient – das würde uns heute befremdlich vorkommen.



Und trotzdem haben Sie einige gut begründete Argumente parat, warum man einer KI doch nicht blind vertrauen sollte.

Richtig!



Was ist Ihrer Meinung nach am Einsatz von künstlicher Intelligenz zu bemängeln?



Ich muss dazu sagen, dass ich ein großer Kritiker von neuronalen Netzen bin. Die werden heute extrem blind verwendet. Nach dem Motto „Ich habe irgendwo ein Problem, schmeiße das in ein neuronales Netz und wird schon passen“. Es muss klar sein; ein neuronales Netz ist ein statistisches Werkzeug. Und Statistik ist nicht einfach. Daher drücke ich auf die Bremse und sage: Bitte passt auf. Denn was ihr glaubt, was das Ding kann, kann es nicht wirklich.



Was ist das Problem daran?



Eines der größten Probleme ist zum Beispiel, dass bei neuronalen Netzen sehr häufig von Qualität gesprochen wird. Dieses Qualitätsmaß ist aber völliger Blödsinn, weil die Metrik, die man da verwendet, überhaupt nicht definiert ist. Neuronale Netze sind Approximationsverfahren, mit denen man versucht, Gewichte soweit zu approximieren, bis die Klassifikation passt. Das kann man aber nicht so einfach machen.



Können Sie kurz erklären, was Sie in diesem Zusammenhang unter Qualität verstehen?



Wenn ich zwei Sachen voneinander abziehe, die nicht abziehbar sind, ist das Qualitätsmaß, das dabei herauskommt, nur bedingt wahr. Was soll das Ergebnis von Apfel minus Birne sein? Ich kann hier nur sagen ja oder nein, aber ich kann nichts über die Qualität aussagen.