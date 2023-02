Wer Auslegungsfehler, Qualitätsmängel und Schadensfälle im Maschinenbau weitgehend vermeiden will, der sollte an die Ursachen gehen, anstatt die Symptome zu behandeln. Nur: in der Theorie klingt oft das einfacher als in der Praxis. Einer, der die Probleme an der Wurzel packt, ist Peter Kollegger, der mit seinem Ingenieurbüro für Maschinenbau und Technische Geologie von Leoben aus im DACH-Raum sowie in Ungarn, Tschechien und der Slowakei aktiv ist. Um an die Ursache von Fehlern zu. gelangen, gibt es zwei Vorgangsweisen:

1. Simulationen, im Idealfall bereits in der Prototypenphase.

2. Gezielte Mess- und Analysemethoden nach dem Auftreten von Fehlern.