Am Beispiel Felgenproduktion erklärt Krebs, wie das Tool die Lösungen von Xactools verbessert: "Wir haben ein automatisiertes System mit mehreren Kameras auf Roboterarmen installiert. So bekommen wir von jedem Punkt der Felge ein Bild. Diese Bilder werden dann auf 22 mögliche Fehlerklassen überprüft". Eine Arbeit, für die ein Mensch lange braucht - was in der Produktion sehr von Nachteil ist. "Die Taktzeit ist entscheidend. Der Hersteller will durch Qualitätskontrolle nicht aufgehalten werden", weiß der Vertriebsleiter. Als weiteres Beispiel nennt er die Qualitätskontrolle bei Hartmetallwerkzeugen. Diese weisen eine sehr große Variabilität an Geometrien auf, beispielsweise bei CNC Schneidplatten, was die Prüfung ohne KI-Unterstützung besonders aufwändig macht. In welche Richtung die Auswertungen laut Krebs noch stärker gehen? "Wir werden noch mehr Information in 3D erhalten. So können wir beispielsweise die Tiefe von Kratzern ausmessen".



Die HauptkundInnen von DENKweit sind Automatisierer und Geräteherstellerinnen, für die das Puzzleteil der Bildauswertung übernommen wird. Wie Unternehmen aus dem Bereich der industriellen Fertigung ihre KI-gestützte Bildauswertung starten können? "Sehr einfach", beteuert Lausch, "Einen Log-In erfragen, Bilder hochladen, Lösungen erstellen und ausprobieren".

