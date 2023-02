Der Zweite auf der Vortragsbühne war Josef Mohné – einer, bei dem die Bezeichnung Urgestein nach mehr als vierzig Jahren in der Instandhaltung durchaus berechtigt scheint. In der Produktion des Chemieunternehmens Grace Silica, in dem er als sogenannter Gate Keeper beschäftigt ist, gebe es aufgrund der Branchenspezifika einen großen Verschleiß. Seit kurzem ist dort ein Inspektionsroboter im Einsatz. „Technik können wir alle“, lautete sein Anfangsstatement in Richtung Publikum. Jetzt müsse die Instandhaltung aber am eigenen Image innerhalb der Firmen arbeiten – und dazu sei es ratsam, betriebswirtschaftliche Argumente zu bemühen. In dem Sinn handelte Mohnés Vortrag vorrangig von „Asset Management zur Steigerung des Deckungsbeitrages“, wie der Titel schon verriet. Warum er das für so wesentlich hält? Asset Management sei immer ein Stiefkind gewesen, doch im Sinne einer langfristigen Betrachtung riet Mohné, diesen Bereich nach vorne zu bringen. „Wo verlieren wir Geld?“, ist für ihn eine der zentralen Fragen, die sich nur mit einer breiten Einholung von Daten aus verschiedenen Stellen im Betrieb beantworten lasse.