FACTORY: Herr Descovich, mit Bosch hatten Sie eine renommierte Firma als ersten Kunden. Welche Herausforderungen gab es dort zu bewältigen?

Descovich: Bei Bosch hat man bemerkt, dass die Techniker in den Produktionswerken im Schnitt 15 bis 20 Minuten nach einem Teil suchen. Warum das so lange dauert, kann verschiedene Gründe haben: ungeschickt formulierte Begriffe, eine falsche Struktur, verschiedene Hersteller, die irgendwelche Teile wechseln. Dieses Problem wollte man bei Bosch angehen, um Zeit und damit Geld einzusparen.

Wie ist Bosch dann auf Sie gekommen?

Wir waren schon vorher mit Bosch in Kontakt und deswegen haben sie uns gefragt, ob wir Teile anhand von Fotos erkennen können. Darauf haben wir gemeint: „Ja, das geht schon irgendwie“ – auch wenn wir damals nicht wussten wie (lacht). Der erste Einsatz war in einem Werk in Süddeutschland, wo Bosch ABS-Systeme produziert. Das ist ein Werk mit ca. 5.000 Maschinen am Standort, die 24/7 produzieren. Dort sind 110 Leute in Schichten mit der Wartung beschäftigt.

Wie funktioniert Partium?

Mithilfe von Partium kann man unter anderem mit einem Foto vom Smartphone oder Tablet und ein paar Klicks in 20 Sekunden ein Ersatzteil identifizieren. Das spart nicht nur Zeit, sondern damit können auch weniger gut ausgebildete KollegInnen selbstständig tätig werden. Unternehmen, die Ersatzteile verkaufen, schaffen es mit Partium, dass ihre Kunden mehr bei ihnen bestellen, da die Ersatzteilsuche so einfach wie möglich gestaltet wird. Anwender finden die benötigten Teile schnell und unkompliziert und fangen erst gar nicht an, nach Alternativen zu suchen. Das wirkt sich positiv auf die Conversion Rates von Aftersales Webshops aus, die sonst eher niedrig sind.



