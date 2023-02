Event-Vorschau : Instandhaltungskonferenz 2022:

Es wird sportlich!

Was Instandhaltung mit Profisport zu tun hat? Tennis-Coach und ehemaliger Profispieler Lars Übel spannt diesen Bogen in seiner außergewöhnlichen Keynote auf der Instandhaltungskonferenz am 13. September in der voestalpine Stahlwelt Linz.