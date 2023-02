Event-Vorschau : Instandhaltungskonferenz:

Vortragender Josef Mohné - Grace Silica

Instandhaltung begleitet Josef Mohné in seiner Berufslaufbahn schon seit 40 Jahren. Auf der Instandhaltungskonferenz am 13. September in der voestalpine Stahlwelt wird er erläutern, welche Herausforderungen bei der Implementierung von Asset Management zu bewerkstelligen sind.