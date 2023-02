„Der Sinn von Reverse Engineering ist es, Prozesse zu verbessern und Verschleiß oder Ersatzteile kostenoptimiert beschaffen zu können“, erklärt Reinhold Lauß. Er hat von 1984 bis 1988 in der voestalpine eine Lehre zum Maschinenschlosser absolviert und später die Abendschule Maschinenbau-HTL absolviert. Nun ist er im Linzer Stahlkonzern seit bald 34 Jahren in der Instandhaltung und im Anlagen-Engineering für das Warm- und Kaltwalzwerk tätig. 2017 hat er in der Abteilung TSI - Investitionen und Engineering die Prozessverantwortung für das Anlagenengineering übernommen. Vor zweieinhalb Jahren hat er mit Kollegen ein Pilotprojekt zum Thema Reverse Engineering gestartet. Daraus ist ein gleichnamiges Kompetenznetzwerk entstanden. Lauß ist darin nicht nur für die Konstruktion zuständig, sondern auch Sprecher des Kompetenznetzwerks Reverse Engineering. In dessen Rahmen treffen sich sieben Kollegen aus verschiedenen Abteilungen alle 14 Tage zu einem Netzwerk-Meeting. Dort besprechen sie die neuesten Anfragen und die Fortschritte in den bestehenden Projekten.



Einer davon ist Vermessungsspezialist Christian Haider. Er ist seit 2002 in der voestalpine Stahl GmbH beschäftigt und hat dort 2016 die Leitung des Fachbereichs für Sensorik, Klima-, und Brandmeldetechnik in der zentralen elektrotechnischen Instandhaltung übernommen, wo auch die 3D Vermessung angesiedelt ist. Er erklärt, wodurch die Initiative innerhalb der voestalpine angestoßen wurde: „Die Instandhaltung und die Anlagentechnik stehen immer im Zwiespalt zwischen Kosten, Qualität und Termintreue. Daher wollten wir uns als Dienstleister auch in Richtung Digitalisierung und Industrie 4.0 agiler aufstellen“. Mit Reverse Engineering soll diesem Anspruch nachgekommen werden.