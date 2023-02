In einer Zeit der gestörten Lieferketten und fehlenden Arbeitskräfte sind Digitalisierungsmaßnahmen nicht nur „nice to have“. Vielmehr werden Maschinenbauer, Logistikdienstleister und After Sales-Verantwortliche fast dazu gezwungen, sich digitale Lösungen zu suchen, bzw. diese selbst zu entwickeln. Beispiele aus der Praxis gab es dafür auf der 7. ETT, die das Team von Factory gemeinsam mit Fraunhofer Austria am 19. Mai veranstaltet hat. Rund 100 BesucherInnen waren vor Ort und pflegten ihr Netzwerk. Und das in der eindrucksvollen Motohall von KTM.

Tiefpunkte und gute Vorsätze

Nach einer kurzen Einleitung durch die Geschäftsführerin der WEKA Industriemedien, Beatrice Schmidt, und die ModeratorInnen Martin Riester und Cornelia Groiss, ging es los mit den Inhalten. Den Anfang machte Christian Waach, der seit 2013 als Vice President bei der KTM AG tätig ist. Er gab den BesucherInnen einen ehrlichen Einblick in seinen Betrieb zur ersten Phase der Coronakrise. „Ich gestehe, ich war der unangenehmste Mensch, den man sich vorstellen kann“. Wenn von einem Tag auf den anderen die Aufträge um bis zu 30 Prozent in die Höhe schießen und man weder beim Material noch bei den MitarbeiterInnen weiß, wie man hinterherkommen soll, ist das wohl nachvollziehbar. Was sich Waach aus dieser Zeit mitnimmt? Er denke jetzt vorausschauender und hinterfrage schlechte Gewohnheiten im Betrieb und auch persönlich.