Die Qualität vieler technischer Teile hängt von der Präzision des Einspritzvorgangs und den Bewegungen der Werkzeugaufspannplatten beim Öffnen und Schließen ab. Vollelektrische Spritzgießmaschinen finden in diesem Anwendungssegment deshalb bevorzugt Einsatz, wobei die Wirtschaftlichkeit bei der Maschinenwahl entscheidend ist. Mit der e-mac hat ENGEL eine vollelektrische Spritzgießmaschine im Programm, die zu vergleichsweise niedrigen Investitionskosten eine hohe Leistung und Energieeffizienz mit einem äußerst kompakten Maschinendesign kombiniert.



Mit der Herstellung von Frühstücksboxen aus Polypropylen auf einer ENGEL e-mac 465/180 Spritzgießmaschine mit integriertem ENGEL viper 20 Roboter soll die Baureihe während der vier Messetage ihre Leistungsstärke unter Beweis stellen.

Vollständig servoelektrisch für einen hohen Gesamtwirkungsgrad

Unter den vollelektrischen Spritzgießmaschinen am Markt zählen die e-mac Maschinen der neuen Generation über die gesamte Baureihe in ihrem jeweiligen Leistungssegment zu den weltweit kompaktesten. Durch eine optimierte Kniehebelgeometrie baut zum Beispiel die auf der FIP präsentierte e-mac 465/180 um 450 mm kürzer als die bisherige 180-Tonnen-Ausführung, ohne dass der Öffnungshub verkleinert wurde. Dies sorgt für eine hohe Flächenproduktivität, die in vielen Betrieben längst eine wichtige Effizienzkennzahl ist.



Sämtliche Bewegungen der ENGEL e-mac – auch die Düsenbewegung und das Auswerfen – werden von servoelektrischen Antrieben ausgeführt. Damit erreicht die Maschine einen sehr hohen Gesamtwirkungsgrad. Bei Bedarf lässt sich ein Servohydraulikaggregat ohne zusätzlichen Platzbedarf in den Maschinenrahmen integrieren.



Das Spritzaggregat wurde mit Fokus auf eine noch höhere Dynamik von Grund auf neu entwickelt. Es steht in drei Leistungsklassen zur Verfügung, um die Maschine im Sinne einer maximalen Gesamteffizienz exakt an die Anforderungen anpassen. Neben den präzisen elektrischen Achsen versprechen die intelligenten Assistenzsysteme der iQ Produktfamilie wie iQ weight control und iQ clamp control eine hohe Prozessstabilität und optimale Prozesseinstellungen.



Für Präzisionsanwendungen mit Zykluszeiten von über vier Sekunden stellt die e-mac im Bereich der vollelektrischen Spritzgießmaschinen in vielen Anwendungen die wirtschaftlichste Lösung dar. Sie findet über ein breites Anwendungsspektrum Einsatz, vom technischen Spritzguss über Verpackung und Medizintechnik bis zu Teletronics.

Parallelbewegungen für kürzere Zykluszeiten

Die Automatisierung leistet in der auf der FIP präsentierten Produktionszelle einen weiteren Beitrag zur hohen Gesamteffizienz. Ein ENGEL viper 20 Linearroboter entnimmt die Boxen aus dem Werkzeug. Die Linearroboter aus der ENGEL viper Serie punkten mit hohem Traglastvermögen und hoher Dynamik und erreichen kürzeste Handlingzeiten. Dank des Softwarefeatures iQ vibration control vereinen sie ein niedriges Eigengewicht mit höchster Stabilität und Präzision.



Liefert ENGEL Spritzgießmaschine und Roboter aus einer Hand, bilden die Steuerungen beider Systeme eine Einheit. Der Maschinenbediener muss sich nicht in unterschiedliche Bedienlogiken einarbeiten, was die Programmierung und Steuerung komplexer Prozessabläufe vereinfacht und das Risiko von Eingabefehlern reduziert. Darüber hinaus führt die Steuerungsintegration in vielen Anwendungen zu einer kürzeren Zykluszeit. Da Maschine und Roboter auf eine gemeinsame Datenbasis zugreifen, kann der Roboter seine Bewegungen auf die Bewegungen der Maschine abstimmen und mit der Teileentnahme schon beginnen, solange das Werkzeug noch öffnet.

ENGEL auf der FIP 2022 in Lyon: Halle 5.1, Stand L02+K03