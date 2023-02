Unser KVP heißt cargo-partner Quality Cycle, und die KPIs werden durch unsere Kunden definiert. Gemeinsam legen wir Ziel- und Eingriffsgrenzen, sowie Strategien und Konsequenzen bei Abweichungen fest.

1. Verantwortung in Mitarbeiterhände

Der erste Schritt in unserem KVP ist ein Führungs- bzw. Unternehmenskonzept des Lean Managements, das die Verantwortung für die Gestaltung der Arbeitsorganisation bewusst in den Verantwortungsbereich der ausführenden Mitarbeiter legt. Es geht also darum „Betroffene zu Beteiligten“ zu machen, um die Kernidee zu verfolgen: Arbeitsqualität ist dort sicherzustellen, wo sie erzeugt wird.

2. Offene Fehlerkultur

Meiner Meinung nach der fundamentalste, aber auch schwierigste, Schritt ist eine offene Problem-/Fehlerkultur zu schaffen. Eine Fehlerkultur, die Fehler als Verbesserungspotenzial betrachtet, mit dem Ziel, sie nicht zu wiederholen. Es geht nicht darum Mitarbeiter zu bestrafen oder ihnen Vorwürfe zu machen, wenn Fehler passieren. Das sind die zwei Grundlagen, um KVP in der Lagerlogistik täglich leben zu können.

3. Zielsetzung gemeinsam mit KundInnen

Der KVP beginnt bereits, wenn wir mit Kunden ins Geschäft kommen. Die erste wichtige Maßnahme ist, sich mit dem Kunden an einen Tisch setzen und alle relevanten Details schriftlich festzuhalten um einen reibungslosen Ablauf des Geschäftes sicherzustellen. Daraus entsteht ein Dokument, das wir Standard Operating Procedure (SOP) nennen.



*** cargo-partner ist Partner auf der Ersatzteiltagung 2022 ***