Engel forscht in seinem eigenen Technologiezentrum in St. Valentin seit mehr als zehn Jahren gemeinsam mit Partnerunternehmen Leichtbau-Composites. Die Entwicklungen zielen besonders auf integrierte und automatisierte Prozesse, um eine kosteneffiziente Großserie zu ermöglichen. Ein Fokus liegt etwa auf dem Einsatz thermoplastischer Faserverbundmaterialien. Denn ein konsequent thermoplastischer Materialansatz ebnet einem späteren Recycling der Bauteile den Weg.



Im organomelt Verfahren von Engel werden in einem einzigen integrierten Prozessschritt thermoplastische Faserverbundhalbzeuge – zum Beispiel Organobleche und UD-Tapes – umgeformt und funktionalisiert. Zum Funktionalisieren werden Versteifungsrippen oder Montageelemente unmittelbar nach dem Umformen im selben Werkzeug mit einem Thermoplast aus der Gruppe des Matrixmaterials des Organoblechs angespritzt. Die erste Großserienanwendung dieser Technologie ging 2018 bei Valeo Front End Modules in Smyrna, Tennessee, an den Start. Engel lieferte hierfür eine duo 1700 Spritzgießmaschine, drei easix Knickarmroboter für die Vorbereitung einer Vielzahl von Metall-Inserts und für das Organoblech-Handling, einen viper 90 Linearroboter und eine IR-Ofen.



Da durch das Automobilrecycling in Zukunft viele glasfaserverstärkte Bauteile aus Polyamid und Polypropylen sortenrein zurück in die Materialkreisläufe kommen, beschäftigt sich Michael Fischer auch mit deren Verarbeitung. "Beim Shreddern der Bauteile werden die Glasfasern gekürzt. Um aus den Rückläufern wieder hochwertige Faserverbundbauteile zu produzieren, muss beim Aufbereiten der Rezyklate neues Fasermaterial zudosiert werden“, erklärt er. Er und sein Team arbeiten an einem zweistufigen Konzept, mit dem das Plastifizieren und Einspritzen in zwei voneinander unabhängige, aufeinander abgestimmte Prozessschritte aufgeteilt wird: Um geshredderte Faserkunststoffverbundbauteile wieder zu mechanisch hochbelastbaren Fahrzeugkomponenten verarbeiten zu können, integriert Engel zusätzlich zum Schmelzefilter eine Glasfaserzuführung ins Anlagenkonzept. Die frischen Langglasfasern werden vor dem Einspritzen der Schmelze zudosiert. „Wir befinden uns hier in der Erprobungsphase“, sagt Fischer