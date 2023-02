Vor kurzem gab die BMW Group Investitionen von 1,7 Milliarden US-Dollar zur Erweiterung der Elektromobilität bekannt. Eine Milliarde US-Dollar sollen in das Werk in Spartanburg, South Carolina, fließen, um die Produktion von Elektrofahrzeugen vorzubereiten. Die restlichen 700 Millionen US-Dollar sollen nach Unternehmensangaben in den Bau eines neuen Montagezentrums für Hochvoltbatterien in Woodruff investiert werden. In der Anfangsphase soll das Montagezentrum auf einer Fläche von rund 93.000 Quadratmeter errichtet werden und etwa 300 neue Arbeitsplätze schaffen. Bis zum Jahr 2030 hat das Unternehmen vor mindestens sechs vollelektrische Fahrzeuge in den USA herzustellen.

Envision AESC liefert Lithium-Ionen-Batteriezellen

Envision AESC, ein Unternehmen für Batterietechnologie, soll das Werk Spartanburg in den kommenden Jahren mit Lithium-Ionen-Batteriezellen der nächsten Generationen versorgen. Dazu erbaut Envision AESC eine neue Batteriezellfabrik in South Carolina. Nach eigenen Angaben verfolgt die BMW Group so das Ziel die Batteriezellen an dem gleichen Ort zu kaufen, wo auch die Herstellung abläuft. Die zukünftig in der Batteriezellfabrik produzierten Lithium-Ionen-Batteriezellen sollen speziell für die BMW eDrive Technologie angefertigt werden. Laut dem Unternehmen entspreche die jährliche Kapazität der Batteriezellfabrik 30 Gigawattstunden.



