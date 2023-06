Valeo arbeitet als Automobilzulieferer mit Fahrzeugherstellern überall auf der Welt zusammen. Das Unternehmen beschäftigt weltweit rund 103.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an 184 Produktionsstandorten und 64 Forschungs- und Entwicklungszentren. Angesichts dieser Größe ist der mögliche Impact durch Emissionseinsparungen entsprechend groß. „Für unsere Werke überall auf der Welt legen wir eine Reihe von Werten fest, um unseren CO2-Fußabdruck auf null zu reduzieren“, erläutert dazu François Lebreton, Group Segment Manager und Einkaufsleiter für MRO-Teile bei Valeo. „Dieses ehrgeizige Programm steht für unsere Verpflichtung, bis zum Jahr 2050 CO2-neutral zu werden“, so Lebreton weiter.



Auf dem Weg zur CO2-Neutralität will das Unternehmen die Emissionen aus eigenen operativen Aktivitäten um 75 % senken. Dafür investiert der Konzern kräftig in seine 100 CO2-intensivsten Werke - mit dem Etappenziel, dass sie bis 2030 zu „energieeffizienten Werken“ werden. „Wir wollen jedes vorhandene Verbesserungspotenzial an unseren Produktionsstandorten prüfen und binden dabei auch unsere Zulieferer intensiv in unsere Bemühungen ein“, so Lebreton. „SMC ist hierbei ein hervorragender Partner, da SMC-Vertriebsteams direkt in den Werken mit unseren Teams zusammenarbeiten, um Optimierungspotenziale zu identifizieren. Sie schlagen neue Lösungen vor und haben auch das nötige Knowhow. SMC identifiziert sich komplett mit unserem strategischen Ziel der CO2-Neutralität.“