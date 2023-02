Leichtbau sorgt in Österreich für eine Wertschöpfung von 9,4 Mrd. Euro. Zudem sind laut einer aktuellen Studie 77.400 in dem Bereich beschäftigt. Branchenvertreter sehen darin sogar eine Schlüsseltechnologie für den Klimaschutz. Denn mit weniger Gewicht brauchen Autos und Flugzeuge weniger Treibstoff, werden Windräder leistungsstärker und werde das Bauen ressourcenschonender. Stefan Seidel, CTO von Pankl Racing Systems und Sprecher der österreichischen Leichtbauplattform A2LT, sagt dazu: „Leichtbau verringert den CO2-Ausstoß über den Lebenszyklus von Produkten signifikant". Daher steige die Nachfrage nach Leichtbautechnologie kontinuierlich an.

Werkstoff aus Zuckerrohr

Die im oberösterreichischen Ried im Innkreis gelegene Firma FACC produziert Leichtbaukomponenten für die Luft- und Raumfahrtindustrie. Deren EntwicklerInnen forschen zudem seit Jahren an der Entwicklung neuer Leichtbaumethoden. "Im Fokus steht nicht nur, dass das Endprodukt möglichst leicht ist, sondern auch eine Betrachtung des Produktlebenszyklus", erklärt FACC CEO Robert Machtlinger. Dadurch soll nicht nur der Energieeinsatz gering gehalten, sondern auch eine gute Recyclefähigkeit am Ende des Produktlebenszyklus. "So ist es uns gelungen, einen ultraleichten Werkstoff zu entwickeln, der auf einem Harz aus Zuckerrohr basiert und an dem die Luftfahrt bereits großes Interesse zeigt,“ betont Machtlinger.



