„E-Fuels sind aus mehreren Gründen ein sinnvoller Beitrag, um den Antriebsmix in Zukunft zu gestalten“ – Hofmanns Einstellung ist klar. „Sie könnten in der bereits bestehenden Infrastruktur, mit der wir seit über 100 Jahren vertraut sind, genutzt werden und auch die Bestandsflotte versorgen“, argumentiert er. In Kombination mit Hybridfahrzeugen wäre ihre Nutzung äußerst effizient und werde kontinuierlich weiterentwickelt. Im Vergleich zu batterieelektrischen Fahrzeugen, die aufgrund der Herstellung der Batterien einen großen CO₂-Rucksack haben, wären Hybridfahrzeuge in Summe in vielen Fällen umweltfreundlicher, wenn sie mit E-Fuels betrieben werden würden. Regenerative Energie als E-Fuel könne in einem nennenswerten Maßstab importiert werden. Darum kommt man bei einer vollständigen Umstellung auf grüne Energie nicht herum, erklärt Prof. Hofmann. Die Hoffnung wäre, dass es in Zukunft gelingen wird, die Prozesse zur Herstellung von E-Fuels so groß zu skalieren, dass sie mit hohem Wirkungsgrad und zu niedrigen Kosten konkurrenzfähig zum Strom sind. „Zudem ist es für die Automobilproduktion in Europa auch weiterhin wichtig, Verbrennungsmotoren zu entwickeln und kein Know-how zu verlieren, um Technologieführer zu bleiben“, plädiert der TU-Professor für die Nutzung verschiedener Antriebsformen. Die Vielfalt von Strom bis zu E-Fuels in Verbindung mit Hybridantrieben ermögliche, für jeden Zweck und für jeden Bereich die optimale Lösung zu finden.



