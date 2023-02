Software zur Energieeinsparung

Neben der Vision der Industrie 4.0 treibt Festo auch die Vision eines CO₂-neutralen Produktportfolios voran. Dafür arbeitet Festo aktuell an einer Software für die energieoptimale pneumatische Bewegung. Diese Software soll eine signifikante Energieeinsparung von bis zu 70% in der Nutzung pneumatischer Lösungen bei gleichbleibender oder sogar verbesserter Performance ermöglichen. Ein Ansatz von Festo, der den Aufbruch in die Zukunft einer CO₂-neutralen Industrie verdeutlicht. „Vor allem unser technologischer Vorteil durch ‘Controlled Pneumatics‘ wird uns hier helfen“, unterstreicht Bikidis.



„Durch die Transparenz über CO₂-Emissionen unserer Produkte – sowohl in der Herstellung als auch in der Nutzung, die Unterstützung bei der Auslegung und unser stetiges Streben nach CO₂-effiziente Produktinnovationen ermöglichen wir die CO₂-neutrale Produktion unserer Kunden“, resümieren Rebecca Sacher und Julia Bikidis.

Weitere spannende Artikel:

„Es wird kein einzelnes Unternehmen die Welt erobern“

Festo präsentiert den ersten pneumatischen Cobot