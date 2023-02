Wer wir sind und woher wir (fachlich) kommen:

Michael Renz, Ingenieur und Betriebswirt, und Clemens Regehr, Jurist und Projektentwickler, haben sich in den letzten 15 Jahren gemeinsam intensiv mit Projekten im Bereich Erneuerbarer Energien beschäftigt, mit Schwerpunkt auf Projektentwicklung von Wasserkraft-, PV-Solar-, Biogas- und Windkraftwerken. Merkur Smajlaj ist der Chemie-Experte im Team mit langjähriger R&D Erfahrung. Lukas Renz hat in den vergangenen Jahren schon einige erfolgreiche Start-ups gegründet und ist als Marketing&Sales Experte der Business Developer im Team.

Die zündende Idee:

Bei Erneuerbaren Energiequellen haben wir festgestellt, dass die Speicherung von Energie ein ernsthaftes Problem darstellt. Insbesondere in Hinblick auf die wetterbedingte schlechte Planbarkeit der Stromeinspeisung ins Netz und die dabei entstehenden Überkapazitäten im Netz. Wasserstoff als Speichermedium erschien uns hierbei das ideale Medium zu sein um dieses Problem zu lösen. Doch die Speicherung von Wasserstoff in Hochdruckflaschen bei bis zu 700 bar ist unserer Meinung nach sicherlich nicht die richtige Lösung. Wir wollten daher eine Möglichkeit finden, wie man Wasserstoff sicher – also unter niedrigen Drücken – und effizient speichern kann. Feststoffspeicherung erschien uns hierbei die perfekte Lösung. Unsere Wasserstoffspeichertechnologie basiert auf einer chemischen Feststoffspeicherlösung mit Nanomaterialen und kann auf eine höhere Energiedichte bei der Speicherung von Wasserstoff vorweisen.

Was unser Produkt (besser) kann:

Die im HIVE ONE verwendeten Materialien bestehen nicht aus teuren Rohstoffen oder seltenen Erden, sind umweltfreundlich und im Sinne der Kreislaufwirtschaft wiederverwertbar. Der Systemdruck ist mit etwa 15 bar niedrig und die Energiedichte ist so hoch, dass wir 33-mal weniger Volumen benötigen als herkömmliche 80-bar-Hochdrucktanks. Da der HIVE ONE modular verwendbar ist, kann er in skalierter Form auch von Industriekunden zur Speicherung von Wasserstoff verwendet werden.