Gestörte Lieferketten, Krieg in der Ukraine und wegen Corona geschlossene Häfen in China: Es ist derzeit schwer, Güter auf den Seeweg zu bringen – das gilt auch für die USA. Die Logistikkosten steigen, Schiffe warten wochenlang vor den Häfen, um be- und entladen zu werden. TRUMPF hat sich deshalb etwas Besonderes einfallen lassen. Das Technologieunternehmen aus Ditzingen bei Stuttgart stellt Laseranlagen her und gehört damit in Deutschland zu den größten Beförderern übergroßer Ladungen in die USA. Mehr noch: Die USA sind mit 655 Millionen Euro Umsatz für TRUMPF der zweitgrößte Absatzmarkt und trotz aller Widrigkeiten boomt die US-Wirtschaft.



"Die früher gekannte hohe Effizienz und Zuverlässigkeit im weltweiten Containertransport gibt es derzeit nicht mehr", gibt Frank Nesselberger zu bedenken. Er ist bei TRUMPF in Ditzingen für die globale Maschinenlogistik verantwortlich und erklärt dazu: „Besonders betroffen von Kapazitätseinschränkungen und steigenden Preisen sind die interkontinentalen See- und Luftfrachtverbindungen. Ausgehend von den pandemiebedingten Einbrüchen in China trafen die Auswirkungen davon zunächst Amerika und jetzt Europa. Konkret heißt das: Fahrpläne gelten nicht mehr, bis zu 90 Prozent der Schiffe kommen unpünktlich an. Mitunter werden kurzfristig Transportmöglichkeiten ersatzlos gestrichen. Container fließen weder see- noch landseitig ab und Leergut wird knapp." Als Ergebnis sieht er eine aktuelle Überlastung der Containerterminals in Deutschland und Europa.



