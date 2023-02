Die Rolle der Barcode-Kennzeichnung

Barcodes tragen dazu bei, dass jedes Teil eine eindeutige Kennung mit sich führt, wo auch immer es sich befindet. Hierbei handelt es sich normalerweise um eine direkte Teilekennzeichnung (DPM), die direkt auf das Teil geätzt oder gedruckt wird. Zu den wichtigsten Daten, die zu Zwecken der Rückverfolgbarkeit in der Automobilindustrie genutzt werden, gehören Informationen wie die Teile-, Serien-, Los- oder Modellnummer. Aber auch viele andere Daten können aufgedruckt werden. Sobald ein Code in der Produktionshalle gelesen wird, überträgt das Rückverfolgbarkeitssystem diese Daten an ein Manufacturing Execution System (MES) oder eine Enterprise Resource Planning (ERP)-Software und hilft so bei der korrekten Bündelung von Teilen und der datengesteuerten Kontrolle anderer Elemente der Produktionslinie. Rückverfolgbarkeit wird genutzt, um Antriebskomponenten mit spezifischen Abmessungen zu kennzeichnen und um eine optimale Passform zu gewährleisten.



Automatisierte Prozesse verringern die Fehlerwahrscheinlichkeit in diesem Zusammenhang erheblich. Dies ist jedoch nicht immer einfach, da Barcode- oder RFID-Lesegeräte in die Maschinen am Fließband integriert werden müssen. Daher ist es sinnvoll, besonders kompakte und platzsparende Barcode-Lesegeräte einzusetzen. Darüber hinaus sollten leistungsfähige Lesegeräte in der Lage sein, eine breite Palette von Codes ohne komplexe Softwareinstallation zu lesen, selbst wenn der Code verzerrt, verblichen oder beschädigt sein sollte.

Da immer mehr Markierungen in einem früheren Stadium des Fertigungsprozesses angebracht werden, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass sie unter den rauen Bedingungen in der Fabrik beschädigt werden. Um sicherzustellen, dass die Barcodes von guter Qualität sind und während der gesamten Lebensdauer des Teils lesbar bleiben, können die Hersteller ein Barcode-Prüfsystem einrichten, um sie anhand internationaler Normen wie ISO/IEC 29158 zu bewerten. Diagnosewerkzeuge in der Prüfsoftware sollten auch Informationen zur Fehlerbehebung liefern, um die Markierungsgeräte anzupassen und die Barcodequalität zu verbessern.