Umfassende Automatisierung in Swindon komplett



Dank des von ek robotics ausgeführten Projekts wird das neue PGA-Presswerk in Swindon vollautomatisch, von der Anlieferung der Stahlrohlinge bis zum Versand der Karosserieteile an die Produktion. ek robotics hat auch FTS für den Transport der Werkzeuge zur und von der neuen Presse entwickelt und geliefert. „Im Zuge der Installation haben wir eines unserer bisher größten Fahrerlosen Transportfahrzeuge (FTF) in Betrieb genommen, einen CUSTOM MOVE. Das FTF kam per Schwerlasttransport von unserem deutschen Schwesterstandort Reutlingen, Deutschland an und wurde vor Ort endmontiert. Nur fünf Tage nach Lieferung lief die Maschine völlig autonom", ergänzt Chris Price.



Von der Bestellung bis zur Auslieferung verging nur ein Jahr. Eine kurze Zeit für so ein komplexes Vorhaben. Chris Price: „Wir bedanken uns bei der BMW Group für das Vertrauen, das sie uns bei diesem großen Projekt entgegengebracht hat, und wir freuen uns auf eine lange und erfolgreiche Zusammenarbeit!"

