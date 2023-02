Sollen Werkstücke mit einer Seriennummer, einem Barcode oder einem Logo versehen werden, konnte man bislang nur die Methode des geringeren Übels wählen. Denn mechanische Markiermaschinen wie Nadelpräger, Ritzer oder Gravierer verfügen über einen eingeschränkten Zeichensatz. Außerdem können sie empfindliche Oberflächen beschädigen. Aufkleber oder Drucke lösen sich dagegen leicht, werden schnell unlesbar und fallen aufgrund der Material- und Herstellungskosten ins Gewicht.

Der piggy Lasermarker und seine Vorteile

Mit den intuitiven Lasersystemen der Botzian & Kirch GmbH gibt es nun eine gute Alternative. Die piggy Lasermarker beschriften Bauteile präzise und schonend auf Knopfdruck – ein vorheriges Einspannen ist nicht notwendig. Je nach Materialbeschaffenheit und gewünschtem Motiv stehen unterschiedliche Laserarten und -leistungen zur Verfügung. So können verschiedene Metalle beispielsweise angelassen oder abgetragen und Kunststoffe aufgeschäumt werden. Die Bedienung der Software lässt sich dabei schnell erlernen. Für die Laserbearbeitung in Serie kann überdies auf bewegliche Cobots zurückgegriffen werden, die Positionierung und Beschriftungsprozess automatisieren.

„Vor allem in der Automobilindustrie, aber auch in anderen Bereichen des Werkzeug- und Formenbaus muss jedes einzelne Werkstück klar und deutlich beschriftet sein, um Verwechslungen zu vermeiden und eine Nachverfolgung im Produktlebenszyklus zu ermöglichen“, weiß Michael Botzian, Spezialist für Lasermarkierung bei Botzian & Kirch. „Viele Hersteller nutzen zu diesem Zweck bislang Nadelpräger oder Ritzer.“ Diese Geräte haben jedoch Grenzen: So müssen Bauteile eingespannt werden, was Zeit kostet und zu Beschädigungen an empfindlichen Oberflächen oder Beschichtungen führen kann. Zudem sind in der Regel nur begrenzte Zeichensätze wie Buchstaben, Zahlen sowie Strichcodes möglich. Andere Beschriftungsmethoden wie etwa Drucke oder Aufkleber benötigen dagegen kostenintensive Verbrauchsmaterialien. Außerdem können ihre Haftung und Lesbarkeit mit der Zeit oder aufgrund von mechanischen Einflüssen nachlassen. Daher werden all diese Verfahren zunehmend von Lasersystemen abgelöst, die in kurzer Zeit gut lesbare und robuste Markierungen auf verschiedenen Werkstoffen erzeugen können. Bislang galten sie allerdings als kostenintensiv in der Anschaffung und kompliziert in der Bedienung. Um mit den verbreiteten Vorurteilen aufzuräumen und die Technologie auch im Werkzeug- und Formenbau zu etablieren, haben die Spezialisten für Oberflächenfeinbearbeitung von Botzian & Kirch ihr Portfolio um die praktischen piggy Lasermarker erweitert.