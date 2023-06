FACTORY: Wie kann man auf Basis des digital Twins Prozesse optimieren?



Steffen Rattke: Ich brauche zunächst Sensoriken, also Datenpunkte in der Produktion. Man sammelt Daten, bereitet sie auf und kann daraus Analysen erstellen. Man setzt die Daten in Korrelation zueinander und kann dadurch feststellen, wie sie sich aufgrund weiterer Parameter verändern. Mit diesem Wissen kann man Optimierungspotenziale erkennen und Maßnahmen einleiten. Heute passiert das meist noch semi-automatisch, es müssen also noch Menschen die Optimierung vornehmen.



Sie sagen „noch“ – wie soll das zukünftig passieren?



Wenn die Maschinen einmal selbstlernend und selbststeuernd sind, kommen wir in eine Phase, die man teilautonome, autonome oder sogar Darklight-Produktion nennen könnte. In dieser nehmen die Maschinen vollautonom ihre Steuerung und vor allem ihre selbständige Optimierung vor.



Wann soll diese Vision der Darklight-Produktion Realität werden?



Teilautonom funktioniert das KI-basiert sicherlich schon relativ zeitnah. Für eine vollautonome Fabrik, ganz ohne Menschen, werden noch mehrere Jahre ins Land ziehen. Die gute Nachricht: Schon die Stufen davor bieten große Optimierungspotenziale und lohnen sich.



Welche Anwender:innen haben Sie als German Edge Cloud speziell im Auge?



Wir sprechen vorrangig die Fertigungsindustrie, insbesondere die diskrete Fertigung von Einzelgütern und die Automotive-Industrie an. Hier bringen wir unsere Erfahrung ein, eine lückenlose Produktionsdokumentation anhand eines serialisierten Produktes zu schaffen - Stichwort Track & Trace.



In Hannover haben Sie den digitalen Produktionszwilling eines Rittal Werks gezeigt. Was war dabei die Besonderheit?



Viele Kunden haben uns darauf angesprochen, dass es bisher wohl kaum einen so detaillierten Einblick in eine laufende Fertigung gab, die wirklich voll produzierte - nicht im Laborbetrieb oder zu Forschungszwecken. Ein echter digitaler Produktionszwilling eines hochmodernen, nach den Grundsätzen des Industrie 4.0 funktionierenden Werkes. Es ist hoch automatisiert und hochgradig digital integriert. Das heißt noch nicht, dass es 100%ig durchgängig smart ist. In Haiger haben wir mit der Transparenz und der Verbindung der Datenräume rund um Anlagen, Produkte und Fertigungsprozesse die Grundlage für die Smart Production geschaffen und kommen jetzt immer schneller voran.

