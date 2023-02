Die neue Arbeitsgruppe, die von der Khronos Group geleitet wird, ist das Ergebnis einer im Jahr 2021 Sondierungsgruppe, an der über 70 Unternehmen teilgenommen haben, um ein Scope of Work-Dokument zu entwickeln, das die Ausrichtung des API-Designs vorgeben wird. Die Planungsarbeiten der Arbeitsgruppe werden voraussichtlich im Februar 2022 beginnen. Bereits jetzt ist jedes interessierte Unternehmen und jede weitere Institution eingeladen, sich an der Arbeitsgruppe zu beteiligen.

Derzeit hohe Integrationskosten für Kameratechnologien

Die Hauptmotivation zur Gründung dieser Arbeitsgruppe ist die Tatsache, dass Kameras in den unterschiedlichsten Industrien zunehmend an Bedeutung gewinnen und die Entwicklung immer ausgefeilterer optischer Systeme, Bildsensoren und Bildverarbeitungsprozessoren, die häufig maschinelle Lerntechnologien nutzen, vorantreiben. Das Fehlen interoperabler Kamera-API-Standards erhöht jedoch den Zeitaufwand für die Anwendungsentwicklung und die Wartungskosten und verringert gleichzeitig die Portabilität und die Möglichkeit der Wiederverwendung von Code, was zu unnötig hohen Integrationskosten für Kameratechnologien führt.

Die neue Kamera-API wird daher entwickelt um Anwendungen, Bibliotheken und Frameworks eine explizite Kontrolle über Kamera-Laufzeiten zu ermöglichen, und zwar auf einer niedrigen Abstraktionsebene, die dennoch die Portabilität von Anwendungen über eine Vielzahl von Kamerasystemen mit einer effektiven, leistungsfähigen Kontrolle zur Erzeugung von Datenströmen für den Verbrauch durch nachgeschaltete Anwendungen und Clients ermöglicht. Die Kamera-API soll Anwendungen, Bibliotheken und Frameworks eine explizite Kontrolle über Kamera-Laufzeiten bieten. Der Fokus dabei liegt auf einer niedrigen Abstraktionsebene, die dennoch die Portabilität von Anwendungen über eine Vielzahl von Kamerasystemen mit einer effektiven, leistungsfähigen Kontrolle zur Erzeugung von Datenströmen für den Verbrauch durch nachgeschaltete Anwendungen und Clients ermöglicht.

Aufruf zur Teilnahme

"Im Rahmen unserer Kooperationsvereinbarung wird die EMVA weiterhin eng mit Khronos zusammenarbeiten um sicherzustellen, dass die Interessen der EMVA-Mitglieder und der gesamten Vision-Branche in der neuen Kamera API-Arbeitsgruppe vertreten sind.", sagt EMVA Präsident Chris Yates. "Jetzt laden wir alle interessierten Unternehmen, Anbieter und Entwickler herzlich dazu ein, ihre Stimme und ihr Fachwissen in die Designphase dieser wichtigen Arbeit einzubringen.", ergänzt Neil Trevett, Präsident von Khronos.



Die Camera API Working Group wird ihre Arbeit im Februar 2022 aufnehmen und dürfte insbesondere für Sensor- oder Kamerahersteller, Halbleiterhersteller und Softwareentwickler von Interesse sein, die sich mit Bildverarbeitung und Sensorik beschäftigen. Jede Organisation ist herzlich willkommen, Khronos beizutreten und an dieser globalen Initiative im Rahmen des unternehmensübergreifenden Governance-Prozesses des Konsortiums teilzunehmen.

Unterstützung der Industrie für die Kamera-API-Arbeitsgruppe

Über 70 Unternehmen haben 2021 an der Camera Exploratory Group teilgenommen und die folgenden Unternehmen unterstützen darüber hinaus die Gründung der Camera API Arbeitsgruppe: Adimec, Almalence Inc, Analog Devices Inc, Basler AG, Baumer Optronic GmbH, Cadence Design Systems, Inc, Collabora, Digica, Digital Air Technologies, Euresys, European Machine Vision Association, FLIR Integrated Imaging Solutions, Google, Groget, Holochip Corporation, Ideas on Board Oy, LunarG, Inc, MATRIX VISION, MM Solutions, MVTec Software GmbH, NVIDIA, Perey Research & Consulting, Phil-Vision, Pleora Technologies, Raspberry PI Ltd, STEMMER IMAGING, Texas Instruments, VeriSilicon, Vision Components.