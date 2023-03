Bei voestalpine BÖHLER Aerospace arbeitet man an einer digitalen vernetzten Produktionskette. Eines der Ziele ist es, die Qualität durch die Nutzung von Daten zu optimieren, denn die Erwartungen an die Prozessstabilität bei gleichzeitiger Effizienz sind hoch. Speziell bei hochkritischen Bauteilen für die Luftfahrtindustrie sei das ein absolutes Muss, weiß man bei Böhler Aerospace. Die Analyse der Daten schafft neue Erkenntnisse und Einblicke in hochkomplexe Zusammenhänge und ermöglicht die schrittweise Vernetzung aller Aggregate. So kann eine noch bessere Simulationsmethodik und Prognosefähigkeit erreicht werden – von der Forschung über Design und Entwicklung bis hin zum Serienprozess.



Ein virtueller Zwilling bildet die Simulation eines Schmiedeteils und damit eine Prognose des Herstellprozesses sowie der maßlichen wie mechanischen Schmiedeteileigenschaften ab. Durch das Modellieren der Werkstoffeigenschaft kann vorhergesagt werden, wie das Bauteil im tatsächlichen Flugeinsatz auf die hohen Temperaturunterschiede und extremen Belastungen reagieren wird. Zukünftig sollen die Potenziale der Kombination eines virtuellen und digitalen Zwillings noch stärker zur Unterstützung des Neuteilprozesses und der Prozessstabilität im Serienprozess dienen. Letzterer stellt die digitale Beschreibung des physisch produzierten Teils dar.



Ziel des Cyber-Physical-Systems ist die vollständig vernetzte Produktionskette, die automatisiert und selbstlernend zum Idealprozess mit minimalem Ressourceneinsatz, optimaler Durchlaufzeit und maximaler Prozessstabilität führt. In diesem Zusammenhang findet auch eine intensive Zusammenarbeit mit externen Experten, wie beispielsweise dem Know-Center Graz, statt. Durch neueste Algorithmen, aus dem Bereich der Künstlichen Intelligenz des Grazer Forschungszentrums, werden Prozesse abgebildet und analysiert, um Ursachen für Qualitätsdefizite in der Fertigung zu verstehen, diese zu vermeiden oder auftretende Abweichungen zumindest frühzeitig zu identifizieren und in den nachfolgenden Prozessschritten entsprechend gegenzusteuern.