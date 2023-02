So wird beispielsweise im FFG-Forschungsvorhaben »LEOPOLD« eine digitale Methode zur Flexibilisierung von Energiesystemen auf der Basis eines Digitalen Zwillings entwickelt. Diese trägt dazu bei, dass in energieintensiven Industrien bis zu 15% Energie und bis zu 20% CO2-Emissionen reduziert werden. Ein weiterer Schwerpunkt des digitalen Zwillings ist die Berücksichtigung menschlicher Eigenschaften, Präferenzen, Aktivitäten und Entscheidungen. So werden adaptive Assistenzsysteme in der Produktion möglich, wenn echtzeitnah Informationen zum Arbeitsplatz mit Mitarbeiterdaten verknüpft werden. Konkret heißt das: Ein Arbeitsplatz kann sich individuell an die jeweiligen Mitarbeiter anpassen. Ein Exoskelett kann gezielter unterstützen. Und Informationen können dorthin projiziert werden, wo die Werkerin hinschaut. Hier bleiben aktuell noch genügend Fragen offen, beispielsweise hinsichtlich der Nutzungsgrenzen personenbezogener Daten. Denken Sie nur an den Datenschutz. Daher benötigt es meines Erachtens Experimentierumgebungen und innovationsfreundliche Projektsettings, die Möglichkeiten der Digitalisierung wirtschaftlich und menschzentriert zu nutzen. Die Diskussion um digitale Schatten und Zwillinge wird uns noch lange erhalten bleiben.

P.S.: Noch ein kurzer Nachtrag zur Überschrift. Sie haben es sicher gleich entdeckt: Schatten werfen gar keine Schatten 😊.