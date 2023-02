Für eine Start-up-Gründung müssen oftmals viele Dinge zusammenspielen. Die Begegnung zwischen dem Daten-Enthusiasten Zeeshan Karamat aus Pakistan und dem deutschen Maschinenbau-Ingenieur Florian Ziesche ist sicherlich ein glücklicher Zufall. Während Karamant als 8-Jähriger das Programmieren für sich entdeckte, hat Ziesche schon als Kind in der Fabrik seines Großvaters Produktionsluft geschnuppert. In Pakistan gründete Karamat mehrere Software- und IT-Firmen, bevor er schließlich an der TU München landete. Ziesche arbeitete zunächst im Familienbetrieb und heuerte dann bei BMW an. Kennengelernt haben sich die beiden vor sechs Jahren auf einem Hackathon. Sie taten sich zusammen und fuhren zahlreiche Siege ein. Die finanzielle Grundlage für ihr KI-Start-up war damit geschaffen.



Vor 3,5 Jahren gründeten die beiden ihre gemeinsame Firma, eine Ausgründung aus BMW, die die Vision-Qualitätskontrolle automatisieren und digitalisieren soll. Damals noch unter dem Namen FotoNow, erfolgte im Frühling 2022 die Umbenennung in 36ZERO Vision. Begonnen hat alles mit einem I-Phone, mithilfe dessen beim Automobilriesen automatisch Bilder von den vorbeifahrenden Türen aufgenommen wurden. Innerhalb von BMW haben es Ziesche und Karamat damit zu einer gewissen Bekanntheit gebracht. Sie konnten ihre Software weiter testen und haben zusätzlich zur Erkennung der Bauteile immer schwierigere Fehler hinzugefügt, wie etwa fehlende Bauteile oder Kratzer.

(Lesen Sie auch: „Ohne Daten ist man auf Vermutungen angewiesen“)