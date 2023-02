Das Betriebssystem des Automatisierungsbaukastens ctrlX AUTOMATION ist ab sofort für Drittanbieter-Hardware und virtualisierte Umgebungen zugelassen. Damit ist für Bosch Rexroth die nächste Stufe der Offenheit in der Automatisierung genommen.



Als „Smartphones der industriellen Automatisierung“ hat das Unternehmen seinen Automatisierungsbaukasten ctrlX AUTOMATION bei dessen Einführung 2020 beworben. 2021 wurde daraus das industrielle Partnernetzwerk ctrlX World. Der nächste Schritt sieht folgendermaßen aus: Das echtzeitfähige, Linux-basierte Betriebssystem, das bisher exklusiv auf der Steuerung ctrlX CORE zum Einsatz kam, ist nun als separate Lösung für das industrielle Umfeld verfügbar. ctrlX OS ist auf allen Ebenen, d.h. von der Feldebene bis in die Cloud, sowie auf unterschiedlichster Hardware einsetzbar.



„Der Trend in der Automatisierung geht zunehmend in Richtung verteilter software- und datenbasierter Automatisierungslösungen – von der Feldebene über Edge-Devices bis in die Cloud. Und das bei gleichzeitig maximaler Vernetzung der Informationen. Dabei gelten für das gesamte Netzwerk die gleichen Maßstäbe hinsichtlich anwendbarer Software, Sicherheit, Tools und Kommunikationsschnittstellen“, erklärt Steffen Winkler, Vertriebs­leiter der Business Unit Automation & Electrification Solutions bei Bosch Rexroth.



