Nun zu einer weniger technischen als vielmehr psychologischen Frage: Wie weit fließen Dinge wie Ermüdung der Mitarbeiter:innen oder das Nachlassen der Aufmerksamkeit in die Sicherheitskonzepte ein?



Der Arbeitsstress, die Arbeitsumgebung, die Lautstärke, Vibrationen, also alles, was einen Menschen psychisch am Arbeitsplatz belastet, muss berücksichtigt werden. Je unübersichtlicher und belastender ein Arbeitsplatz ist, desto weniger darf ich dem Mitarbeiter oder der Mitarbeiterin noch zusätzlich abverlangen. Das ist auch bei den Schutzzielen mitbedacht.



Jetzt haben wir über einige Trends gesprochen. Was sind denn die Evergreens – welche Sicherheitsthemen sterben nie aus?



Die Grundfrage lautet immer: Durch welche Art von maschineller Gefahrensituation kommt es zum Arbeitsunfall? Das gibt es Quetschkräfte, Klemmkräfte und Stoßkräfte. Wir schauen, wie groß die Kraft und wie schnell die maschinelle Bewegung ist. Viele Hersteller denken, wenn die Bewegung langsam genug ist, sei alles ok. Aber dem ist nicht so. Bewegungsgeschwindigkeit wird oft überbewertet, dabei kommt es auf die Kraft an.



Wie können produzierende Unternehmen bei sich eine aktive Sicherheitskultur etablieren? Und wie unterstützen Sie sie dabei?



Ein wesentlicher Punkt in der Beratungstätigkeit ist die Sensibilisierung. Und da sind erstaunlicherweise die Vorgesetzten sensibilisierter als die Mitarbeiter:innen.



Warum ist das so?



Weil den Vorgesetzten immer bewusster wird, ist: jeder Arbeitsunfall, also jeder Tag Abwesenheit, der auf einen Arbeitsunfall zurückzuführen ist, kostet bares Geld. Viele Branchen sind mittlerweile unterbesetzt. Daher müssen die Leute, die noch da sind, arbeitsfähig bleiben.